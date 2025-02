Guerre en Ukraine Direct Suivez les dernières informations sur la guerre en direct. Le gouvernement ukrainien ira aux Etats-Unis vendredi pour signer un accord sur les minerais Dernière mise à jour aujourd'hui, 05:23

February 19, 2025: Ukraine's President VOLODYMYR ZELENSKY accused DONALD TRUMP of repeating disinformation, a day after the US President falsely accused Ukraine of starting the war with Russia. FILE PHOTO SHOT ON: September 27, 2024, New York, New York, USA: Former U.S President Donald Trump, right, responds to a question during an impromptu press conference with Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy, left, at Trump Tower in New York City, New York. (Credit Image: © Ukraine Presidency via ZUMA Press Wire)