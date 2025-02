Guerre en Ukraine Direct Suivez les dernières informations sur la guerre en direct. Bart De Wever parlera à Volodymyr Zelensky vendredi Dernière mise à jour aujourd'hui, 16:53

20121009 - BRUSSELS, BELGIUM: Bart De Wever (N-VA) gives a phone call during the first plenary session of the new parliamentary year of the Senate at the federal parliament in Brussels, Tuesday 09 October 2012. BELGA PHOTO BENOIT DOPPAGNE