Guerre en Ukraine Direct Suivez les dernières informations sur la guerre en direct. 258 milliards d’euros d’avoir russes sont encore gelés en Belgique, parfois sans raisons Dernière mise à jour aujourd'hui, 06:07

France's President Emmanuel Macron (R) greets newly appointed Belgian Prime Minister Bart De Wever (L) prior to the start of the round-table meeting at the informal EU leaders’ retreat at the Palais d’Egmont in Brussels on February 3, 2025. (Photo by NICOLAS TUCAT / AFP)