« Le temps joue en faveur de ceux qui défendent »: en Ukraine, la boue comme ennemi commun (en images)

« La partie la plus difficile, c’est de monter la colline »: les mains rivées sur le volant d’un gros camion, le soldat Grygoriï conduit dans les larges ornières de boue tracées au milieu des champs, dans l’est de l’Ukraine.

Dans la montée, le moteur V8 à essence vrombit, les roues patinent un peu puis adhèrent à nouveau et le camion 6X6 poursuit son chemin sinueux au rythme d’embardées quand il faut vite quitter une ornière piégeuse pour une autre, moins profonde ou moins glissante. « Cela fait six mois que je conduis ce camion. Le ZIL-131, avec trois essieux moteurs, nous sauve à chaque fois » de la boue, s’exclame Grygoriï, âgé de 39 ans, après 25 minutes de conduite houleuse à travers champs pour s’arrêter près d’une position d’artillerie de son unité, jusqu’où il transporte personnel et munitions.

A certains endroits sur le parcours, les traces noires des gros pneus ou des chenilles dessinent une succession de lignes parallèles rapprochées, sur une largeur d’une dizaine de mètres. Après l’hiver froid et neigeux, l’arrivée du printemps avec ses pluies et ses températures plus douces a consacré le retour en force de la boue sur le champ de bataille du Donbass.

© Aris Messinis / AFP

Tranchées devenues quasiment des baignoires où les soldats pataugent à mi-mollet, épaisse couche de terre collée aux semelles, pick-up, véhicules blindés et même parfois chars détruits par des frappes après s’être embourbés : les vidéos liées à la pluie et la boue ont fleuri sur les réseaux sociaux ces dernières semaines. Après quelques jours de temps sec, la pluie est revenue dimanche dans le Donbass, notamment près de Bakhmout, où les combats font rage depuis des mois entre les forces ukrainiennes qui défendent la ville et les forces russes qui tentent de l’encercler et la prendre. « Il y a deux semaines, nous n’avions que deux chemins : à travers la boue… ou à travers la boue« , résume le conducteur d’un char ukrainien T-64, en position d’attente d’ordres au nord de Bakhmout.

Comparant les modèles de chars soviétiques, le soldat, qui ne souhaite pas être nommé, estime que le T-64 « n’a aucun problème à rouler dans la boue, ses chenilles ont été conçues de manière à ce qu’il s’immobilise assez rarement. Le T-72 est le pire pour la boue, comme le T-90 », assure-t-il en spécialiste.

Offensive « impossible »

Ici les routes sont souvent recouvertes de la fameuse terre noire ukrainienne, parmi les plus fertiles au monde car très riche en humus. Rapportée des champs ou des talus par les chenilles des blindés, elle se transforme vite en boue grasse sous la pluie.

© Aris Messinis / AFP

Si le front est figé depuis fin novembre, le temps actuel n’est pas vraiment propice à la reprise de grandes offensives de part et d’autre, observent des militaires. « Les deux camps attendent que les conditions météo s’améliorent », explique à l’AFP Rouslan, le chef de l’unité d’artillerie à laquelle appartient Grygoriï le chauffeur. « Toute offensive massive est désormais impossible ou du moins très problématique. Le temps joue en faveur de ceux qui défendent« , prévient-il.

Si les unités de combat souffrent de la boue, celle-ci peut aussi ralentir l’évacuation de blessés. « Bien sûr, c’est un problème, mais nous avons toujours trouvé un véhicule approprié pour qu’un soldat grièvement blessé soit transporté à l’hôpital », assure sous anonymat un responsable d’un centre de premiers soins dans un petit village situé près de la ligne de front. Les soldats légèrement blessés ou commotionnés sont gardés dans ce centre pendant quelques heures car « ils peuvent attendre », explique-t-il. « Pour les cas plus graves, nous les transportons avec les véhicules que nous avons ici (…) même si nous ne pouvons pas nous déplacer rapidement. Vous avez vu, il y a des trous partout ! », ajoute le soignant, en montrant ce jour-là la piste couverte d’une boue glissante et épaisse, creusée d’ornières, devant le centre de soins.

© Aris Messinis / AFP

Pour un lieutenant d’une unité d’infanterie rencontré près de Bakhmout et qui a souhaité aussi garder l’anonymat, la pluie « est un gros problème ! Nos gars restent dans les tranchées, dans la boue, et ils doivent tenir le poste ». Mais une amélioration de la météo ne facilitera pas forcément la vie des Ukrainiens qui pressentent une offensive russe. « Les véhicules à chenilles sont également bloqués maintenant, à la fois de notre côté (ukrainien) et de leur côté (russe). Si le temps devient sec et le reste pendant 3-4 semaines, l’ennemi attaquera. Il y aura sûrement une attaque à grande échelle« , prédit-il.