La Belgique déploie 245 militaires en Lituanie: quelle est cette « Forward Land Forces »?

Le détachement de 245 militaires que la Belgique a déployé en Lituanie pour renforcer durant six mois le flanc oriental de l’Otan au sein d’un « groupement tactique » commandé par l’Allemagne est au complet depuis jeudi, a annoncé le ministère de la Défense.

Un avion de transport Airbus A400M emmenant à son bord 86 militaires s’est envolé jeudi à 15h00 de l’aéroport militaire de Melsbroek pour la Lituanie. Ils rejoignent leurs collègues déjà présents depuis quelques semaines pour former un détachement de 245 militaires, majoritairement issus du bataillon 12e de Ligne Prince Léopold/13e de Ligne de Spa, a indiqué la Défense sur son site internet.

La durée de leur mission, connue sous la nouvelle appellation de « Forward Land Forces » (FLF) – auparavant « enhanced Forward Presence » (eFP), pour « présence avancée renforcée » – est de six mois, pour « coller » au rythme des relèves de la Bundeswehr (armée allemande), a-t-on expliqué de sources militaires.

Les « Lignards » sont épaulés par d’autres unités des composantes Terre et médicale, comme le 4e bataillon logistique de Marche-en-Famenne, le 4e groupe Systèmes de Communication et d’Information (CIS) de Marche-en-Famenne. Également, le 4e bataillon de génie d’Amay, le bataillon d’artillerie de Brasschaat, près d’Anvers, et le 23e bataillon médical, caserné sur plusieurs sites.

Le matériel (77 véhicules, 23 remorques, et 73 conteneurs ainsi que quatre véhicules militaires luxembourgeois) a pour sa part été acheminé vers la Lituanie à bord d’un navire roulier au départ du port de Zeebrugge, sous la supervision d’une unité spécialisée, le Movement Control Group (MCG), a ajouté la Défense.

L’armée belge a déjà contribué à plusieurs reprises aux « groupements tactiques » déployés dans le nord-est du territoire de l’Otan. Ils sont quatre, respectivement en Lituanie, en Estonie et en Lettonie, ainsi qu’en Pologne, auxquels s’ajoutent quatre autres dans le sud-est (en Bulgarie, Hongrie, Roumanie et Slovaquie). Cela a été le cas avec des compagnies de transport (en 2017) puis de manœuvre (au premier semestre 2018 en Estonie et au second semestre en 2019 en Lituanie, tout comme en 2021 et en 2022).

Ce dispositif est l’une des mesures prises par l’Otan à la suite de l’annexion de la péninsule ukrainienne de Crimée par Moscou en 2014 puis de l’invasion de l’Ukraine par les forces russes, le 24 février 2022.

Depuis fin juin, l’armée belge est aussi présente en Roumanie, avec un détachement de quelque 300 militaires au sein d’un « groupement tactique » multinational dirigé par la France et stationné à Cincu, dans le centre du pays. L’unité-pilote est le bataillon Libération-5e de Ligne, caserné à Bourg-Léopold (Limbourg). Cette mission aura une durée d’un an, avec trois périodes de quatre mois, en synchronisation avec l’armée de Terre française et en alternance avec les Pays-Bas.