Trump retarde d’un mois l’entrée en vigueur des droits de douane contre le Mexique: 10.000 soldats mexicains déployés à la frontière

Le président américain Trump et la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum ont discuté: les Etats-Unis ont décidé de mettre en pause les droits de douane de 25% contre le Mexique, en attendant de négocier un accord.

Donald Trump a confirmé lundi sur son réseau Truth Social l’entrée en vigueur « immédiate » d’une « pause » d’un mois sur les droits de douane de 25% contre le Mexique, qui devaient entrer en vigueur mardi. Le président américain a fait état d’une « conversation très cordiale avec la présidente Claudia Sheinbaum », et précisé que pendant cette pause d’un mois se dérouleraient des négociations en vue de trouver un « accord » avec le Mexique.

Les Etats-Unis ont décidé de suspendre pour un mois leur taxe à 25% sur les importations mexicaines annoncée samedi par Donald Trump, a indiqué lundi la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum après une conversation avec son homologue américain.

10.000 soldats déployés à la frontière mexicaine

« Les tarifs douaniers sont suspendus pour un mois à partir de maintenant », avait d’abord annoncé la présidente mexicaine de gauche nationaliste sur son compte X. « Le Mexique renforcera la frontière nord (avec les Etats-Unis) avec 10.000 éléments de la Garde nationale de manière immédiate, pour éviter le trafic de drogues du Mexique vers les Etats-Unis, en particulier le fentanyl », a ajouté Mme Sheinbaum. De leur côté, « les Etats-Unis s’engagent à travailler pour éviter le trafic d’armes » vers le Mexique, a-t-elle ajouté.

« Nous avons eu une bonne conversation avec le président Trump avec beaucoup de respect envers notre relation et la souveraineté », s’est félicitée la présidente de gauche nationaliste qui avait lancé un appel au dialogue samedi au président américain, tout en répondant avec fermeté à ses accusations.

Donald Trump avait accusé sans preuve le gouvernement mexicain d’avoir des liens avec le crime organisé. Mme Sheinbaum a dénoncé une « calomnie ». Elle a accusé en retour les fabricants d’armes des Etats-Unis de vendre des armes « à ces groupes criminels » mexicains. Le Mexique a porté plainte ces dernières années aux Etats-Unis contre des fabricants d’armes américaines.

En représailles aux tarifs douaniers annoncés par la Maison Blanche, Mme Sheinbaum avait menacé les Etats-Unis avec « des mesures tarifaires et non tarifaires en défense des intérêts du Mexique ». « Ce n’est pas avec l’imposition des droits de douane que l’on trouve des solutions aux problèmes, mais en parlant et en dialoguant comme nous l’avons fait ces dernières semaines avec son département d’Etat pour aborder le phénomène de la migration; dans notre cas, dans le respect des droits humains », ajoutait la présidente mexicaine.

Le Mexique est le premier partenaire commercial mondial des Etats-Unis, destination de 83% de ses exportations (automobiles, pièces détachées, produits agricoles). Les tarifs douaniers risquent de nuire à la compétitivité de l’Amérique du nord, d’augmenter les prix pour les consommateurs américains et menacent des millions d’emplois, fait valoir Mexico.