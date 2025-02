Trump « recommandera » mais « n’imposera pas » son plan pour Gaza

Le président américain Donald Trump a déclaré qu’il « recommandera » mais « n’imposera pas » son plan prévoyant que les Etats-Unis prennent le contrôle de la bande de Gaza et que la population palestinienne soit déplacée, semblant reculer sur ce projet qui a soulevé un tollé international et rencontré une grande opposition des pays arabes.

Donald Trump a fait cette déclaration vendredi dans une émission de radio de Fox News où il est intervenu par téléphone. « Bon, on donne à la Jordanie et à l’Egypte des milliards de dollars par an. Donc j’étais un peu surpris qu’ils disent ce qu’ils ont dit », a souligné le président américain, en faisant allusion aux refus des deux pays d’accueillir les habitants de Gaza, comme le propose Donald Trump.

« Et je le dis, mon projet est la voie à prendre. Je pense que c’est un plan qui fonctionne vraiment, mais je ne l’imposerai pas. Je vais juste m’asseoir et le recommander », a-t-il ajouté.

Donald Trump s’exprimait alors que plusieurs pays du Golfe, l’Egypte et la Jordanie tenaient vendredi un sommet « informel » à Ryad pour discuter d’un plan alternatif, alors que ces pays ont unanimement condamné le projet du président américain de faire de la bande de Gaza une « Riviera du Moyen-Orient ».

Ce plan, jugé irréaliste par de nombreux observateurs, passerait par une prise de contrôle par les Etats-Unis du territoire ravagé par plus de 15 mois de guerre entre Israël et le Hamas, et par le déplacement de ses 2,4 millions d’habitants en Jordanie et en Egypte.

Le projet a soulevé un tollé international mais Israël l’a soutenu. Donald Trump a réitéré sa volonté de l’appliquer à plusieurs reprises.