Traités UE de libre-échange: un « update géopolitique » est nécessaire, selon De Croo

Les traités commerciaux de l’Union européenne nécessitent une sorte d’ »update géopolitique » dans leur méthode, au vu de la nouvelle situation mondiale, a affirmé le Premier ministre Alexander De Croo.

Il y a une demande très forte (au Conseil) de faire une sorte d’update géopolitique de tout ce qu’on fait. Les traités commerciaux restent un des outils les plus importants de l’UE, et le monde a beaucoup changé en cinq ans« , a commenté M. De Croo, se référant à l’époque de la fronde wallonne contre le CETA (2016).

Cet accord de libre-échange entre l’UE et le Canada est entré en vigueur provisoirement mais n’a encore été ratifié que par le Fédéral et la Flandre. Or l’Europe a « la volonté de rester le bloc commercial le plus important du monde, continuer à faire du commerce avec le reste du monde. Mais un peu plus de stratégie, un peu moins de naïveté« , a réclamé M. De Croo.

Dans le cadre de sa politique de compétitivité (industrie zéro émission, règlement sur les matières premières critiques, etc.), la Commission ne cache pas son ambition de faire aboutir le traité Mercosur (Brésil, Urauguay, Paraguay, Venezuela), sur lequel un accord est intervenu en 2019, mais que plusieurs pays dont la France ont bloqué, sous la présidence de Jaïr Bolsonaro au Brésil. Maintenant que le président brésilien Lula est revenu au pouvoir et se montre ouvert, entre autres, à des garanties contre la déforestation, la future présidence espagnole du Conseil de l’UE, au second semestre 2023, pourrait, six mois avant la belge, constituer une opportunité.

Premier ministre à l’époque de la fronde wallonne contre le CETA, le président du Conseil, Charles Michel, a dit voir autour de la table du Conseil une convergence selon laquelle le commerce international constitue un pilier important de prospérité, « ainsi qu‘un instrument pour diffuser nos valeurs, avec des standards sociaux et environnementaux ». « On a eu un bon débat pour développer à l’avenir des méthodes plus efficaces », a-t-il ajouté.