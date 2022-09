Titres royaux : jeu de chaise musicale à Buckingham Palace

Le décès de la souveraine britannique entraine de facto des changements de titres pour les autres membres de la famille royale.

Le décès d’Elizabeth II rebat les cartes de la monarchie et confère à ses membres de nouvelles attributions. Voici quels sont leurs statuts.

Le prince Charles

A 73 ans, le fils aîné d’Elizabeth II a eu largement le temps de se préparer à son futur métier de souverain. L’accession au trône de Charles III s’est faite immédiatement après le décès de sa mère et ce, en vertu de l’ancienne maxime latine « Rex nunquam moritur » (« Le roi ne meurt jamais »). Selon la presse anglaise, il entrera officiellement dans ses nouvelles fonctions samedi lors d’une cérémonie de proclamation de l’« Accession Council », au Palais St-James, la résidence officielle des souverains à Londres. L’organe cérémoniel est composé notamment de membres de la Chambre des Lords, de la Chambre des Communes et de hauts fonctionnaires. La dernière réunion de l’ « Accession Council », lorsque Elizabeth II est montée sur le trône après la mort de George VI en 1952, avait réuni quelque 200 figures importantes.

Après avoir annoncé le décès de la reine, le Conseil formulera une déclaration honorant la monarque et soutenant le nouveau roi. La proclamation devrait ensuite être signée par la Première ministre, Liz Trust, et l’archevêque de Canterbury. Et le couronnement ? La cérémonie, qui demande d’importants préparatifs, ne devrait avoir lieu que dans quelques semaines. Elizabeth II avait dû patienter un an et quatre mois après son accession au trône pour porter la couronne.

Camilla

La seconde épouse de Charles III, qui souffre d’un déficit de popularité, prend le titre de reine consort, un souhait exprimé par Elizabeth II en février dernier. Après son union avec le prince Charles, en 2005, Camilla avait choisi de ne pas prendre le titre de princesse de Galles, trop associé à la très respectée princesse Diana.

William et Kate

La proclamation du prince Charles en tant que nouveau souverain entraine, de facto, la désignation de son fils aîné comme héritier du trône. Et un cumul de titres : en plus de porter celui de duc de Cambridge, il hérite de ceux de duc de Cornouailles, comte de Chester et duc de Rothesay. En toute logique, son épouse, la princesse Kate, hérite des versions féminines de ces mêmes titres. Comme décidemment à Londres on ne perd pas de temps, le nom de leur compte Instagram a déjà été actualisé. Le prince William pourrait aussi devenir prochainement prince de Galles. Un titre qui est traditionnellement un cadeau du monarque. Son père, Charles, était devenu prince de Galles à l’âge de neuf ans.

Le prince Edward

Le prince Charles avait hérité du titre de duc d’Edimbourg à la mort de son père, le prince Philip. Aujourd’hui roi, il a la possibilité de le céder à son frère, Edward, qui porte déjà celui de comte de Wessex. Le palais de Buckingham, avait déjà convenu que les choses se passeraient de la sorte mais la décision reste entre les mains du nouveau souverain.

Harry et Megan

Le couple, qui avait pris ses distances avec la Couronne et qui a renoncé à ses titres royaux, n’est pas concerné par ces changements.