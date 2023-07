Taïwan: des exercices militaires simulent une attaque chinoise sur son plus grand aéroport

Taïwan a organisé son tout premier exercice militaire à l’aéroport international de Taoyuan, ayant interrompu brièvement le trafic aérien commercial, en raison d’une attaque chinoise qui y était simulée.

Cet exercice s’inscrit dans le cadre d’une semaine de grandes manœuvres à Taïwan, exercices annuels « Han Kuang » (Gloire de Han), qui comprennent cette année la protection d’aéroports civils, Pékin intensifiant les pressions militaires et politiques sur l’île.

Il s’agit du premier exercice de ce type organisé dans le plus grand aéroport de Taïwan, près de la capitale, depuis son ouverture en 1979. Le trafic aérien a été interrompu pendant une trentaine de minutes, des dizaines de soldats ont combattu des « ennemis » arrivant dans des hélicoptères d’attaque sur le tarmac de l’aéroport.

La police de l’aéroport et les pompiers ont également participé à l’opération qui, selon le gouvernement, vise à combiner les forces civiles et militaires pour protéger les infrastructures critiques.

« Nous devons partir du concept de ‘défense de l’ensemble de la société’, intégrer et utiliser les ressources de l’armée, du gouvernement central, des gouvernements locaux et des secteurs civils, et coordonner toutes les unités pour qu’elles travaillent ensemble », a déclaré la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen, assistant à un exercice dans une raffinerie de pétrole à Taoyuan.

Mme Tsai était vêtue d’un treillis et portait un masque, ayant été diagnostiquée cette semaine positive au Covid avec des symptômes légers.

Selon l’expert militaire Alexander Huang, Taïwan s’inspire de l’invasion de l’Ukraine par les Russes.

« S’emparer de l’aéroport d’un adversaire est essentiel pour envoyer un grand nombre de forces d’assaut par voie aérienne dans le cadre d’une opération d’invasion », a déclaré M. Huang, de l’université Tamkang de Taipei.

« En plus de familiariser nos forces avec le commandement et le contrôle, cet exercice peut également signaler aux ennemis potentiels que nous nous préparons à une telle éventualité », a-t-il ajouté.

L’île organise fréquemment des manœuvres militaires, dans un contexte de pressions militaires et politiques croissantes de la part de Pékin, à l’image des incursions aériennes d’avions de combat de la Chine communiste dans sa zone de défense aérienne, de plus en plus fréquentes depuis l’arrivée au pouvoir de Mme Tsai en 2016.

Pékin considère que l’île démocratique autonome de Taïwan fait partie de son territoire, et a promis de la reprendre un jour, par la force si nécessaire. Une revendication que conteste la présidente taïwanaise.