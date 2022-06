A la surprise générale, le Parlement européen a rejeté un texte important sur la réforme du marché européen du carbone ce mercredi.

Les eurodéputés ont rejeté mercredi en séance plénière un texte-clé sur la réforme du marché européen du carbone, jugé pas assez ambitieux par les Verts et la gauche, ce qui va entraîner une renégociation de ce pilier du plan climat de l’UE en commission parlementaire.

Ce texte, qui prévoit l’élargissement du marché d’échange des quotas d’émissions de CO2, mais aussi la suppression des quotas gratuits aux industriels européens en échange d’une taxe carbone aux frontières de l’UE, a été rejeté à la surprise générale par 340 voix contre (265 pour, 34 abstentions), les eurodéputés Verts et de gauche fustigeant les propositions du PPE (droite) et de Renew (centriste et libéraux) sur le calendrier et les objectifs.

Réduction de 55% d’ici 2030

Le Parlement européen devait se prononcer ce mercredi sur huit des quatorze textes de la feuille de route proposée en juillet 2021 par la Commission européenne pour réduire de 55% d’ici 2030, par rapport à 1990, les émissions de gaz à effet de serre de l’UE.

« Coup de tonnerre ! La majorité doit revoir sa copie (…) en raison de règles pas assez ambitieuses. Le climat n’attend pas », a commenté l’eurodéputée Karima Delli (Verts). « Quel jour terrible. C’est une honte de voir l’extrême-droite voter avec les socialistes et les verts », a rétorqué Peter Liese (PPE), rapporteur du texte rejeté, dans une ambiance très électrique au sein de l’hémicycle du Parlement européen à Strasbourg.