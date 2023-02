Soixante-huit journalistes et professionnels des médias ont été tués en 2022 

Soixante-huit journalistes et professionnels des médias ont été assassinés dans l’exercice de leur profession en 2022, soit 21 de plus par rapport à l’année précédente, selon le 32e rapport annuel de la Fédération internationale des journalistes (FIJ) publié mardi.

L’Ukraine arrive largement en tête du bilan des pertes subies par la profession l’an dernier avec 12 journalistes et autres professionnels des médias tués. Elle est suivie par le Mexique (11), Haïti (7), le Pakistan (5), la Colombie et les Philippines (4). « Cette publication ne couvre pas seulement les différents niveaux de violence visant les journalistes et autres travailleurs et travailleuses des médias mais aussi les causes sous-jacentes », souligne le secrétaire général de la FIJ, Anthony Bellanger.

« Les détails contenus dans ce rapport témoignent de l’éventail des menaces, des actes de violence réels et de la culture de l’impunité qui expliquent l’absence persistante de sécurité dans le journalisme », poursuit la FIJ qui appelle à la création d’une convention internationale des Nations unies pour la protection des journalistes et des professionnels des médias.

Le rapport final de la Fédération énumère également les noms de 375 journalistes et travailleurs des médias actuellement derrière les barreaux, ce qui constitue un nouveau record depuis que la FIJ a commencé à publier sa liste des journalistes emprisonnés à l’occasion de la Journée internationale des droits de l’homme, il y a deux ans, souligne-t-elle.

La Chine et sa Région Administrative Spéciale de Hong Kong arrivent en tête de liste avec 84 journalistes emprisonnés, devant la Birmanie (64), la Turquie (51), l’Iran (34) et la Biélorussie (33).