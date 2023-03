Séismes en Turquie et en Syrie: des médias belges se mobilisent lundi en faveur des victimes

Une grande action de solidarité est organisée ce lundi 6 mars, un mois jour pour jour après les séismes qui ont fait trembler la Turquie et la Syrie, entraînant la mort de plus de 55.000 personnes. « Chaque soutien est le bienvenu et fera la différence », affirme Gilles Van Moortel, coordinateur du Consortium 12-12, à l’initiative de l’opération.

Les médias francophones et flamands, parmi lesquels la RTBF, RTL, la VRT ou encore le groupe Rossel, s’unissent pour soutenir les victimes des tremblements de terre, à travers l’élan de solidarité à grande échelle mis en place par le Consortium 12-12. « C’est un fait quasi unique car il faut remonter à la catastrophe du Tsunami (dans l’Océan indien, NDLR), qui s’est produite il y a 18 ans, pour assister à une telle mobilisation », met en avant Gilles Van Moortel. « Les Belges sont et restent solidaires, malgré la situation économique difficile », constate-t-il alors que des dons affluent tant de particuliers que des entreprises, des villes, des mouvements de jeunesse et des autorités régionales et fédérales.

Entre-temps, l’appel à la générosité en faveur de la Turquie et de la Syrie, lancé mi-février par le Consortium belge pour les situations d’urgence, a atteint plus de huit millions d’euros. Mais il faudra encore beaucoup d’argent pour réparer les dégâts matériels, estimés par la Banque mondiale à plus de 34 milliards de dollars.

Le Consortium 12-12 rassemble sept organisations humanitaires, à savoir Caritas International, Médecins du Monde, la Croix-Rouge de Belgique, Handicap International, Oxfam-Belgique, Plan International Belgique et Unicef Belgique. Les recettes de la journée de lundi permettront à ces organisations d’étendre leur assistance en Turquie et en Syrie.

Ces ONG soutiennent les victimes de ces tremblements de terre, qui ont « tout perdu » et sont dépendantes de l’aide humanitaire. Elles sont présentes sur le terrain pour leur fournir l’aide la plus urgente (eau potable, soins de santé, nourriture, alimentation thérapeutique, vêtements, matériaux pour abris…). Elles leur apportent également un soutien plus structurel sous forme d’aides financières, d’assistance psychosociale, d’éducation d’urgence et de prises en charge des enfants non accompagnés et autres personnes vulnérables.