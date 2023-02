Séisme en Turquie: arrestation d’entrepreneurs impliqués dans la « médicore construction » des bâtiments effondrés

Une douzaine de personnes du secteur du bâtiment ont été arrêtées en Turquie après l’effondrement de milliers de bâtiments dans le sud du pays suite au séisme de lundi, ont rapporté samedi les médias locaux.

Parmi les personnes placées en détention figurent un entrepreneur de la province de Gaziantep et onze personnes de la province de Sanliurfa, précise l’agence turque DHA.

L’effondrement brutal des bâtiments, qui trahit leur médiocre construction et n’ont laissé pratiquement aucune chance à leurs résidents, suscite la colère dans le pays où près de 22.000 personnes ont trouvé la mort et plus de 80.000 ont été blessées.

D’autres arrestations sont attendues après que le procureur de Diyarbakir, l’une des dix provinces touchées par le sinistre, a annoncé samedi avoir émis 29 mandats d’arrêt, rapporte l’agence officielle Anadolu.

Selon cette source, l’une des personnes en détention est un entrepreneur qui a bâti des immeubles à Gaziantep et a été interpellé à Istanbul.

Plusieurs enquêtes ont été lancées par les procureurs dans les provinces frappées comme Kahramanmaras, où le district de Pazarcik s’est trouvé à l’épicentre du séisme.

Le ministère turc de la Justice a ordonné aux procureurs des dix provinces d’ouvrir des « bureaux d’enquête sur les crimes liés aux tremblements de terre ».

Vendredi, la police avait interpellé à l’aéroport d’Istanbul un entrepreneur de la province de Hatay, dont la résidence de luxe Renaissance s’est complètement effondrée sur ses habitants.