Sécheresse: restrictions sur l’utilisation d’eau à Londres

Des mesures de restriction d’eau vont être mises en place à Londres à compter du 24 août, conséquence de la sécheresse actuelle, a annoncé l’opérateur Thames Water, le plus important du Royaume-Uni.

Face à la sécheresse, quelque 15 millions de personnes dans la capitale et la région d’Oxford, à l’ouest, ne pourront notamment plus arroser leur jardin, remplir leur piscine, petite ou grande, nettoyer leurs voitures, vitres ou patios en utilisant un tuyau d’arrosage, a précisé Thames Water.

C’est la première fois en 10 ans que des mesures de restriction d’eau touchent Londres, où la sécheresse ces derniers mois a transformé les parcs en sols secs aux allures de paillassons.

Plusieurs compagnies des eaux ont déjà annoncé des interdictions similaires, principalement dans le sud mais aussi dans le Yorkshire (nord-est).

Les premières ont commencé le 5 août. Au total, les mesures de restriction toucheront près de 30 millions de personnes d’ici à la fin de la semaine prochaine.

Thames Water a expliqué qu’après le mois de juillet, le plus sec jamais enregistré, et des pluies inférieures à la moyenne durant 10 des 12 derniers mois, le niveau d’eau des réservoirs et des rivières était beaucoup plus bas qu’à l’habitude.

Critiqué pour des milliers de fuites dans le réseau, l’opérateur a ajouté que des dizaines d’équipes y travaillaient avec pour objectif d’en résorber 1.100 chaque semaine.

L’état de sécheresse avait été déclaré le 12 août dans une grande partie de l’Angleterre, et notamment à Londres.

Le Royaume-Uni a enregistré des températures record en juillet, avec 40,3°C le 20 juillet à Coningsby, dans le nord-est de l’Angleterre, et 40,2°C à l’aéroport londonien d’Heathrow le même jour.

Une nouvelle vague de chaleur la semaine dernière, avec des températures dépassant 30°C à Londres, a cédé la place à des orages dans le sud ces derniers jours, avec alerte aux inondations, le sol étant trop sec pour absorber l’eau.