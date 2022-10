Royaume-Uni: Rishi Sunak, nouveau Premier ministre face à l’opposition au Parlement

Le tout nouveau Premier ministre britannique Rishi Sunak va s’adresser pour la première fois au Parlement mercredi, face à une opposition travailliste au plus haut dans les sondages qui réclame des élections anticipées dans un pays en pleine crise économique et politique.

Pour la première fois, un chef de gouvernement non-blanc, hindou et originaire d’une ancienne colonie anglaise, le plus jeune de l’histoire récente, fera face à la mi-journée aux députés de la chambre des Communes, lors de la traditionnelle séance de questions au Premier ministre, souvent très animée.

Le chef du Labour Keir Starmer l’a félicité mardi sur Twitter, mais sans ménagement: les Britanniques « ont besoin d’un nouveau départ et de s’exprimer sur l’avenir » du pays, a-t-il écrit.

Congratulations, Rishi Sunak, on becoming Prime Minister and making history as the first British Asian PM.



The Tories have crashed the economy, with low wages, high prices and a cost of living crisis.



The public needs a fresh start and a say on Britain’s future.