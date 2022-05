Reporter au-devant du danger: le journaliste Régis Le Sommier livre son témoignage

Cet ancien directeur adjoint de Paris Match raconte dans son livre La Vérité du terrain sa vie de reporter depuis le 11 septembre 2001, coup d’envoi de sa carrière.

« Je fais partie de ceux que week-ends, vacances et jours fériés laissent indifférents car l’excitation, et même l’être, se trouve ailleurs », confie le journaliste Régis Le Sommier, dès le début de son livre La Vérité du terrain (1). Cet ancien directeur adjoint de Paris Match y raconte sa vie de reporter depuis le 11 septembre 2001, coup d’envoi de sa carrière, et nous fait revivre au plus près les méandres de la folie humaine en Irak, en Afghanistan, en Syrie, au Sahel, mais aussi la détresse à La Nouvelle-Orléans après l’ouragan Katrina et l’angoisse face à l’incendie de Notre-Dame de Paris.

Son métier, qu’il qualifie de sacerdoce, voire de drogue, « nous pousse à faire des choses que notre entourage, même habitué, ne comprend pas toujours », par exemple se rendre au-devant du danger lorsque les gens sensés le fuient. Cela n’a pas été sans conséquence sur sa vie de famille. Mais tout cela n’est pas vain, insiste le solide Breton, car du terrain surgissent des vérités et des nuances indispensables à la compréhension des conflits.

Au passage, Régis Le Sommier fustige « la petite clique d’experts sur la Syrie » qui lui a reproché d’avoir interviewé Bachar al-Assad: « Considérer qu’il existe des tabous, ce n’est pas du journalisme« , assène-t-il. Il ne se déclare pas davantage sympathisant de Vladimir Poutine malgré son passage par la chaîne RT France, liée au pouvoir russe, et aujourd’hui interdite de diffusion. Il s’est toutefois gardé de mentionner cet épisode dans son ouvrage qui se distingue d’abord par son fort taux d’adrénaline.