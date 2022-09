Réparations de guerre: la Pologne demande à l’Allemagne 1.300 milliards d’euros

La Pologne a estimé jeudi le coût financier des pertes de la Seconde Guerre mondiale à mille trois cents milliards d’euros, le président du parti au pouvoir déclarant qu’il allait « demander à l’Allemagne de négocier ces réparations ».

Le chiffre de 6,2 trillions de zlotys (1.300 mds EUR) a été communiqué lors d’une conférence consacrée à la présentation d’un rapport sur les pertes de la Pologne lors de la Deuxième guerre mondiale.

Sur ce total « une partie très importante est la compensation pour la mort de plus de 5,2 millions de citoyens polonais« , a souligné Jaroslaw Kaczynski, chef du parti Droit et Justice au pouvoir, ajoutant que le processus avant que la Pologne ne reçoive ces réparations serait « long et difficile« . Selon le rapport, 2,1 millions de citoyens polonais ont été déportés pour travaux en Allemagne nazie. Chaque travailleur a travaillé en moyenne deux ans et neuf mois.

A la suite de la guerre, d’expériences pseudo-médicales et de la détention dans des camps de concentration 590.000 citoyens polonais, ont été handicapés. Dans les années 1939-1945, la Pologne a perdu 50% d’avocats, 40% de médecins et 35% de professeurs d’université. D’autre part, les pertes matérielles ont été estimées à 800 milliards de zlotys (170 mds EUR).

Les pertes liées aux biens culturels et artistiques ont été évaluées à 19 milliards de zlotys (4 mds EUR). Celles du secteur bancaire ont été estimées à 89,3 milliards de zlotys (18,8 mds EUR) et celles du secteur des assurances à 34,8 milliards de zlotys (7,2 mds EUR). Depuis son arrivée au pouvoir en 2015, PiS a souvent mis en avant la question des réparations.

Les travaux sur ce rapport ont commencé en 2017. « Nous avons non seulement préparé un rapport, qui est un document ouvert et qui sera certainement complété, mais nous avons également pris une décision, une décision relative à une action ultérieure, a ajouté M. Kaczynski, et cette action consiste à demander à l’Allemagne de négocier ces réparations. Et c’est une décision que nous allons mettre en œuvre ».

« Les Allemands ont envahi la Pologne et nous ont fait d’énormes dommages. L’occupation était incroyablement criminelle, incroyablement cruelle et a causé des effets qui, dans de nombreux cas, se poursuivent jusqu’à ce jour », a encore dit le président du PiS. Selon l’Allemagne, la Pologne avait renoncé aux réparations de guerre de la part de l’Allemagne de l’Est en 1953, ce que les conservateurs polonais contestent.

Pour l’opposition libérale polonaise, le rapport est surtout destiné à des fins de politique intérieure, à un an des élections législatives. « L’initiative du PiS sur les réparations de guerre apparaît depuis plusieurs années chaque fois que le PiS a besoin de construire un récit politique », a déclaré Donald Tusk, président de la Plate-forme civique (PO), principal parti d’opposition.

« Il ne s’agit pas de quelconques réparations de la part de l’Allemagne, mais d’une campagne politique » en Pologne, a-t-il déclaré, estimant que Jaroslaw Kaczynski voulait « rebâtir le soutien du parti au pouvoir sur cette campagne anti-allemande ». « Kaczynski lui-même a déclaré que cela prendrait des générations, donc ce n’est pas une question d’argent pour les Polonais », a encore déclaré M. Tusk.

Pour Berlin, la question des réparations polonaises « est close » (gouvernement)

L’Allemagne a rejeté jeudi les demandes polonaises de réparations des pertes de la Deuxième Guerre mondiale, évaluée à mille trois cents milliards d’euros par Varsovie, estimant que cette question était « close ».

« La position du gouvernement fédéral n’a pas changé, la question des réparations est close », a déclaré un porte-parole du ministère des Affaires étrangères. « La Pologne a renoncé à de nouvelles réparations il y a longtemps, en 1953, et a confirmé cette renonciation à plusieurs reprises », a-t-il ajouté, après qu’un nouveau rapport polonais a évalué jeudi le coût du conflit à 6,2 trillions de zlotys (1.300 mds EUR)