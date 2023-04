Relations sino-américaines: Washington veut une relation économique « constructive et équitable » avec la Chine

Les Etats-Unis veulent avoir avec la Chine une relation économique « constructive et équitable », sans compromis cependant sur les questions de sécurité nationale, selon la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, jeudi lors d’un discours à l’Université Johns Hopkins de Washington.

Nous recherchons une relation économique saine avec la Chine: une relation qui favorise la croissance et l’innovation dans les deux pays. Une Chine en croissance qui respecte les règles internationales est bonne pour les États-Unis et le monde », a souligné la ministre de l’Economie et des Finances de Joe Biden.

Elle a cependant assuré que les Etats-Unis ne « (transigeront) pas » sur les préoccupations de sécurité nationale, « même lorsqu’elles obligent à des compromis avec nos intérêts économiques ». Pékin avait, le mois dernier, accusé Washington d’attiser les tensions entre les deux puissances, et avait mis en garde contre le risque de « conflit ».

La Chine et les Etats-Unis se livrent notamment une féroce bataille pour la fabrication des semi-conducteurs, ces composants électroniques indispensables au fonctionnement des smartphones, des voitures connectées mais aussi d’équipements militaires. Au nom de la sécurité nationale, Washington a multiplié ces derniers mois les sanctions à l’encontre des fabricants de puces chinois. « Ces actions de sécurité nationale ne sont pas conçues pour nous permettre d’obtenir un avantage économique concurrentiel ou d’étouffer la modernisation économique et technologique de la Chine. Même si ces politiques peuvent avoir des impacts économiques, elles sont motivées par des considérations simples de sécurité nationale », a encore assuré Mme Yellen.

Une amende historique de 300 millions de dollars a ainsi été imposée mercredi à un fournisseur du géant chinois Huawei – dans le collimateur de Washington pour des raisons de cybersécurité et de suspicions d’espionnage. Par ailleurs, « nous continuerons de nous associer à nos alliés pour répondre aux pratiques économiques déloyales de la Chine », a encore averti la ministre de Joe Biden.