Relations sino-américaines: un responsable du Pentagone en visite à Taïwan

Un haut responsable du ministère américain de la Défense, chargé des relations avec la Chine au sein du Pentagone, est arrivé vendredi à Taïwan selon le Financial Times, une visite qui, une nouvelle fois, irrite Pékin au plus haut point.

Ce déplacement officiel sur l’île convoitée par la Chine intervient moins de deux semaines après que les États-Unis ont abattu dans leur espace aérien un ballon chinois, un épisode qui a encore accru la tension entre les deux puissances rivales.

Michael Chase, chargé de la politique chinoise au sein du ministère américain de la Défense, est arrivé vendredi à Taïwan, affirme le quotidien économique, citant des sources anonymes. Le soutien américain, notamment militaire, à Taïwan « demeure fort face aux menaces posées par la République populaire de Chine« , a déclaré un porte-parole du Pentagone, se refusant à confirmer ou infirmer la visite, tout comme le ministre taïwanais de la défense.

La diplomatie chinoise, de son côté, a fait savoir vendredi qu’elle « s’opposait fermement à tout contact, officiel et militaire, entre les États-Unis et Taïwan ». Questionné lors d’un point-presse de routine, un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a appelé Washington à « cesser toute forme de contact officiel et militaire avec Taïwan, à cesser de s’ingérer dans les affaires taïwanaises et cesser de créer des tensions dans le détroit de Taïwan. »

« Nous ne voulons pas de deuxième Guerre froide »

La Chine estime que l’île, peuplée de 24 millions d’habitants, est l’une de ses provinces qu’elle n’a pas encore réussi à réunifier avec le reste de son territoire depuis la fin de la guerre civile chinoise en 1949. Elle voit avec mécontentement le rapprochement à l’œuvre ces dernières années entre les autorités taïwanaises et les États-Unis, qui fournissent à l’île un soutien militaire face à Pékin depuis plusieurs décennies.

En août, la Chine avait procédé à de très importants exercices militaires autour de Taïwan, une démonstration de force sans précédent, en représailles à une visite sur l’île de Nancy Pelosi, alors présidente de la Chambre américaine des représentants.

Selon le Financial Times, le déplacement de Michael Chase correspond à la plus haute visite d’un responsable américain en exercice – et non un élu – depuis 2019. Joe Biden a indiqué jeudi vouloir « parler » à son homologue Xi Jinping au sujet du ballon chinois abattu le 4 février. « Nous ne voulons pas d’une nouvelle Guerre froide« , a assuré le président américain sur fond d’accusations mutuelles d’espionnage.