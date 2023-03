Près d’1,5 milliard d’enfants sans protection sociale dans le monde

Le nombre d’enfants de moins de 15 ans privés d’une protection sociale augmente d’année en année à travers le monde et atteint désormais 1,46 milliard, ressort-il d’un rapport conjoint de l’Organisation internationale du Travail (OIT) et de l’Unicef. Tous deux plaident pour la mise en place d’une protection sociale universelle pour les enfants.

Entre 2016 et 2020, le nombre d’enfants de 0 à 15 ans ayant été privés de mesures de protection sociale a augmenté de 50 millions. Selon le rapport, les taux de couverture des prestations à l’enfance et aux familles ont baissé ou stagné dans toutes les régions du monde sur cette même période, s’éloignant de facto de la réalisation de l’Objectif de développement durable (ODD) des Nations Unies visant à atteindre une couverture de protection sociale significative d’ici à 2030.

L’Amérique latine et les Caraïbes sont particulièrement concernées par cette baisse, passant de 52 à 41%. Si la majeure partie de l’Asie et de l’Afrique n’est pas touchée par cette diminution, la couverture en protection sociale a l’enfance n’y augmente pas non plus, stagnant entre 11 et 28% en fonction des régions.

Les enfants privés de protection sociale sont plus vulnérables à la pauvreté, à la maladie, à l’absence de scolarité et à une mauvaise alimentation. Les risques en matière de mariage des enfants et de travail des enfants sont également exacerbés, précise le rapport.

Selon ce dernier, une protection sociale universelle pour les enfants est d’autant plus primordiale que ceux-ci ont deux fois plus de risques que les adultes de vivre dans l’extrême pauvreté. Ils sont même plus d’un milliard à vivre dans une pauvreté multidimensionnelle (sans accès à l’éducation, à la santé, au logement, à la nutrition, à l’assainissement ou à l’eau). La crise du Covid-19 a d’ailleurs exacerbé cette pauvreté multidimensionnelle, qui a augmenté de 15%.

L’OIT et l’Unicef soulignent que, durant la pandémie, « pratiquement tous les gouvernements dans le monde ont soit mis en œuvre de nouveaux programmes de protection sociale ou ont rapidement adapté les systèmes déjà en place afin de venir en aide aux enfants et à leurs familles ». Ces organisations regrettent toutefois que ces mesures n’aient pas été implémentées de manière pérenne.

Les deux organismes formulent donc plusieurs propositions qui permettraient à tous les pays du monde d’aboutir à la protection sociale universelle de tous les enfants, notamment des investissements dans les prestations à l’enfance, la mise en place de systèmes de protection sociale inclusifs et le financement de ceux-ci grâce à une augmentation de l’allocation budgétaire destinée aux enfants, ou encore le renforcement de la protection sociale des parents et des personnes dispensant des soins.

« Alors que les familles doivent faire face à des difficultés économiques grandissantes, à l’insécurité alimentaire, à des conflits et aux catastrophes liées au climat, les prestations universelles à l’enfance peuvent constituer une bouée de sauvetage« , explique Natalia Winder-Rossi, directrice de la politique sociale et de la protection sociale à l’Unicef. « Il est urgent d’aboutir à un renforcement, à une expansion et à des investissements en matière de systèmes de protection sociale favorables aux enfants et pouvant répondre à des chocs afin de protéger ces derniers de la pauvreté et d’améliorer la résilience au sein des foyers les plus vulnérables. »