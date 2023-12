«Pas grand-chose ne se passe en Russie sans que Poutine ne soit derrière»: la phrase de l’année 2023? Votez!

Parmi les petites phrases qui ont fait la grande actu de 2023: «Pas grand-chose ne se passe en Russie sans que Poutine ne soit derrière.» Mérite-t-elle d’être désignée « phrase de l’année »? Votez!

Le Vif invite ses lecteurs à voter pour l’une des quinze déclarations épinglées par la rédaction. L’occasion, aussi, de se replonger dans l’actualité de l’année écoulée. Des mots qui ont choqué, amusé, interpellé… Des mots qui ont peuplé l’actualité de l’année écoulée. Des mots qui permettent aujourd’hui de s’y replonger, via les quinze déclarations épinglées par la rédaction du Vif.

Parmi elles: «Pas grand-chose ne se passe en Russie sans que Poutine ne soit derrière.» Peut-on diriger une milice rebelle et prendre l’avion insouciamment, en compagnie de ses plus proches lieutenants ? Pas en Russie, pas lorsqu’on s’appelle Evgueni Prigojine, pas lorsqu’on est entré en rebéllion deux mois plus tôt contre Vladimir Poutine. Pas sans trouver la mort dans un crash aux circonstances obscures. Même Joe Biden ne cachera pas trop ses soupçons…

Les lecteurs ont jusqu’au 19 décembre pour élire celle qui aura été la plus choquante, amusante, interpellante. Les résultats seront publiés le 21 décembre.