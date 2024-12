«Paix mondiale», «meilleur ami» et projets communs, Xi Jinping et Kim Jong Un adressent leurs vœux à Poutine

Xi Jinping et Vladimir Poutine ont échangé leurs vœux pour l’année 2025. Les présidents russe et nord-coréen se sont également écrits.

Le président chinois Xi Jinping a promis mardi de promouvoir la «paix mondiale» dans un message de Nouvel An adressé à son homologue russe Vladimir Poutine, selon les médias officiels chinois.

«Face à des changements rapides jamais vus depuis un siècle et à une situation internationale mouvementée, la Chine et la Russie continuent d’avancer main dans la main sur la voie juste du non-alignement et de la non-confrontation», a déclaré Xi Jinping dans son message au dirigeant russe, selon un compte-rendu publié par la télévision d’Etat CCTV.

Affaiblir le plus possible le monde occidental, tel est l’intérêt commun de Poutine et de son homologue chinois, Xi Jinping. © belga image

La Chine se présente comme neutre dans le conflit en Ukraine, et soutient officiellement un «règlement politique» du conflit, que Pékin n’a jamais condamné. Mais les Américains et les Européens l’accusent d’offrir à la Russie un soutien économique crucial pour son effort de guerre. Au début du mois de décembre, l’Union européenne a ainsi placé quatre entreprises chinoises sur liste noire pour avoir, d’après elle, fourni des composants sensibles pour la fabrication de drones et des microprocesseurs à l’industrie militaire russe.

«Peu importe la manière dont la situation internationale évoluera, la Chine restera fermement engagée à approfondir de manière globale ses réformes, à promouvoir la modernisation à la chinoise et à contribuer à la paix mondiale», a déclaré dans son adresse Xi Jinping, selon CCTV.

Les deux dirigeants entretiennent un lien personnel fort, Xi Jinping qualifiant son homologue russe de «meilleur ami», tandis que Vladimir Poutine qualifie son partenaire chinois d’«allié fiable».

Selon CCTV, M. Xi a rappelé au dirigeant russe que 2024 marque le 75e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre Moscou et Pékin, «un jalon important dans les relations entre les deux pays».

«Après 75 ans de hauts et de bas, les relations entre la Chine et la Russie sont devenues progressivement plus matures et plus stables», a ajouté Xi Jinping. (EXT, GEN, DEM, fr)

Kim Jong Un écrit une lettre

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a envoyé ses voeux pour la nouvelle année au président russe Vladimir Poutine, saluant l’évolution des relations entre les deux pays, ont indiqué mardi les médias d’Etat nord-coréens. Kim Jong Un qualifie M. Poutine de son «plus cher ami et camarade», selon l’agence de presse nord-coréenne (KCNA).

Il a adressé «en son nom et en celui du peuple coréen et du personnel des forces armées de la République populaire démocratique de Corée» ses «salutations chaleureuses et ses meilleurs vœux au peuple russe frère et à l’ensemble du personnel de la brave armée russe». Le dirigeant nord-coréen a également exprimé «sa volonté de concevoir et de faire avancer de nouveaux projets».

Les deux pays ont renforcé leurs relations politiques, militaires et culturelles depuis l’invasion russe de l’Ukraine en février 2022, et les deux dirigeants ont professé régulièrement leur amitié. Un traité historique de défense mutuelle entre Pyongyang et Moscou, signé en juin, est entré en vigueur il y a peu. Il prévoit «une aide militaire immédiate» en cas d’agression armée par un pays tiers.

Dans ce qui semble être une référence à la guerre en Ukraine, Kim Jong Un a également émis dans sa lettre, le souhait que 2025 soit l’année «où l’armée et le peuple russe vaincront le néo-nazisme et parviendront à une grande victoire». Les Etats-Unis et la Corée du Sud ont accusé la Corée du Nord d’avoir envoyé plus de 10.000 soldats afin d’aider la Russie à combattre en Ukraine. En échange, Pyongyang souhaite acquérir des technologies de pointe de Moscou et de l’expérience de terrain pour ses troupes, selon l’analyse des experts.

Vladimir Poutine a envoyé vendredi un message similaire a Kim Jong Un, ont rapporté les médias nord-coréens.