Olivier Vandecasteele: l’Iran prêt à procéder à un échange de prisonniers

Olivier Vandecasteele pourrait être échangé contre le diplomate iranien Assadolah Assadi. L’Iran s’est dit prête à procéder à un éventuel échange.

Après le rejet par la Cour constitutionnelle belge du recours contre l’accord avec l’Iran, ce dernier s’est dit prêt ce lundi à procéder à un éventuel échange de prisonniers avec la Belgique. C’est ce qu’a indiqué ce lundi le ministère iranien des affaires étrangères. Cet échange pourrait permettre la libération du travailleur humanitaire belge Olivier Vandecasteele, qui est détenu dans une cellule iranienne depuis plus d’un an.

« Avec la décision de la Cour constitutionnelle belge, nous pouvons dire que la voie est ouverte pour mettre en œuvre l’accord, que la République islamique d’Iran salue », a déclaré Nasser Kanani, porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères. Il faisait référence au traité entre la Belgique et l’Iran sur le transfert de prisonniers, qui est controversé depuis son annonce l’été dernier.

Le tribunal a rejeté ce vendredi l’appel contre ce traité, qui a été suspendu en décembre 2022. Olivier Vandecasteele pourrait être échangé contre le diplomate iranien Assadolah Assadi. Ce dernier a été condamné à 20 ans de prison dans notre pays en 2021 pour son rôle dans une attaque terroriste déjouée à Paris. « Nous avons dit à plusieurs reprises que son arrestation, son interrogatoire, son procès et sa condamnation étaient illégaux et en violation de la Convention de Vienne sur l’immunité diplomatique », a déclaré Kanani à propos d’Assadi. « Nous avons dit qu’il devrait être libéré sans condition et qu’une compensation devrait être versée. Avec le changement récent, nous espérons qu’il y aura une ouverture dans le cas de ce diplomate », a conclu Kanani.