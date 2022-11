Nouvelle-Zélande: la Cour suprême juge discriminatoire le droit de vote à 18 ans

La Cour suprême de Nouvelle-Zélande a estimé que l’âge actuel du droit de vote, fixé à 18 ans, enfreint les droits des plus jeunes, incitant le gouvernement à envisager de l’abaisser à 16 ans.

A l’issue de l’arrêt de la Cour suprême, la Première ministre Jacinda Ardern a aussitôt dévoilé un avant-projet de loi pour ouvrir le droit de vote aux plus jeunes, mais a prévenu que ce changement serait difficile à adopter et ne pourrait être appliqué avant l’élection générale de 2023. « Je soutiens personnellement un abaissement de l’âge, mais ce n’est pas une question qui me concerne ou même (qui concerne) le gouvernement », a-t-elle estimé auprès de journalistes à Wellington.

« Tout changement de la loi électorale de cette nature requiert le soutien de 75% des parlementaires. C’est pour cela que, selon nous, il s’agit d’une question plutôt destinée au parlement pour que chacun puisse s’exprimer », a-t-elle ajouté. L’arrêt de lundi marque le dénouement de deux années de débats lancés par le groupe de jeunes militants « Make it 16 » (« Passez-le à 16 ans »). Mais seul le Parlement peut abaisser l’âge du droit de vote.

Cet arrêt signifie que les droits des jeunes sont actuellement bafoués, ce qui contraint les législateurs néo-zélandais à examiner l’éventualité d’un changement. Seule une poignée de pays dans le monde permettent à leurs citoyens de voter dès l’âge de 16 ans, notamment le Brésil.

Des universitaires ont constaté que la diminution de l’âge du droit de vote tend à accroître l’engagement politique, mais le bilan diffère d’un pays à l’autre.