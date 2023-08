Nouveau procès pour l’opposant russe Navalny, qui s’attend à une peine « stalinienne »

Ce vendredi, l’opposant russe au pouvoir Alekseï Navalny sera jugé lors d’un nouveau procès, pour « extrémisme ».

Le principal opposant au Kremlin, Alexeï Navalny, déjà emprisonné et régulièrement puni dans sa colonie pénitentiaire, encourt plusieurs décennies de réclusion supplémentaires à l’issue d’un procès pour « extrémisme », attendu vendredi, en pleine répression en Russie.

Au 18e mois de l’offensive en Ukraine, la quasi-totalité des opposants russes d’envergure ont été jetés en prison ou poussés à l’exil. Des milliers de Russes ordinaires ont aussi été poursuivis, notamment pour avoir dénoncé le conflit.

Dans cette nouvelle affaire, le Parquet a requis 20 ans d’emprisonnement pour cet opposant de longue date à Vladimir Poutine et infatigable militant anticorruption. Les audiences se déroulent à huis clos dans la colonie pénitentiaire IK-6 à Melekhovo, 250 kilomètres à l’est de Moscou, où le charismatique militant de 47 ans est détenu depuis janvier 2021 après avoir écopé de neuf ans de prison pour « fraude », autre affaire qu’il dénonce comme étant une vengeance politique.

M. Navalny, qui s’est notamment fait connaître par ses enquêtes sur la corruption au sein du système de Vladimir Poutine et en organisant des manifestations d’ampleur, est désormais accusé d’avoir créé une « organisation extrémiste ». Son organisation, le Fonds anti-corruption (FBK), a déjà été fermée en 2021 pour « extrémisme ».

Dans ses dernières déclarations en juillet, l’opposant avait une nouvelle fois dénoncé l’offensive russe en Ukraine, évoquant les « dizaines de milliers de morts dans la guerre la plus stupide et la plus insensée du XXIe siècle », selon des propos retransmis sur son compte Telegram par ses collaborateurs. « Tôt ou tard (la Russie) se relèvera. Et il dépend de nous de savoir sur quoi elle s’appuiera à l’avenir », ajoutait-il.

« Une peine ‘stalinienne' »

L’opposant russe Alexeï Navalny a dit jeudi s’attendre à recevoir une peine « longue, stalinienne« .

« La peine sera longue, ce qu’on appelle une peine ‘stalinienne’. La formule pour la calculer est simple: ce que le procureur a demandé, moins 10-15%. Ils ont demandé 20 ans, ils donneront 18 ou quelque chose comme ça », a-t-il affirmé dans un message diffusé sur internet par ses proches.