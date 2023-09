Nagorny Karabakh: l’exode de milliers d’Arméniens continue, plus de 200 blessés dans une explosion

L’exode de milliers d’Arméniens du Nagorny Karabakh se poursuit, près d’une semaine après l’invasion éclair par l’Azerbaïdjan de cette enclave du Caucase majoritairement peuplée d’Arméniens, et une réunion entre des représentants des deux parties est prévue dans la journée à Bruxelles.

Les autorités séparatistes ont fait état de l’explosion d’un dépôt de carburant qui a fait plus de 200 blessés au Nagorny Karabakh, et demandé une assistance extérieure urgente pour faire face à cette catastrophe. « Le nombre de blessés après l’explosion d’un dépôt de carburant dépasse les 200. La majorité sont dans un état grave ou très grave », a déclaré le chargé des droits de l’homme de la république autoproclamée, Gegham Stepanyan, sur les réseaux sociaux.

Une rencontre prévue à Bruxelles

Des milliers d’habitants du Nagorny Karabakh se sont déjà réfugiés en Arménie, malgré la promesse de l’Azerbaïdjan, réitérée par son président, Ilham Aliev, que les droits des Arméniens qui resteront dans cette enclave conquise par son armée seraient « garantis ». Il s’exprimait au côté de son homologue turc Recep Tayyip Erdogan, acteur clef dans la région, quelques jours seulement après la victoire éclair des soldats azerbaïdjanais contre les troupes de la « république » autoproclamée du Nagorny Karabakh, une région en majorité peuplée d’Arméniens rattachée en 1921 à l’Azerbaïdjan par le pouvoir soviétique.

L’Union européenne doit recevoir à Bruxelles de hauts représentants de l’Arménie et de l’Azerbaïdjan, deux anciennes républiques soviétiques qui se sont affrontées militairement au Nagorny Karabakh de 1988 à 1994 (30.000 morts) et à l’automne 2020 (6.500 morts). Le bilan de l’invasion-éclair de la semaine dernière est de 200 morts, selon la partie arménienne. Simon Mordue, principal conseiller diplomatique du président du Conseil européen Charles Michel, présidera cette rencontre à Bruxelles. L’Azerbaïdjan et l’Arménie, ainsi que la France et l’Allemagne, seront représentés par leurs conseillers nationaux à la sécurité. Le représentant spécial de l’UE pour le Caucase du Sud, le diplomate estonien Toivo Klaar, participera également. Le Premier ministre arménien Nikol Pachinian et le président azerbaïdjanais se rencontreront pour leur part le 5 octobre à Grenade, en Espagne, avec la participation du président français Emmanuel Macron, du chancelier allemand Olaf Scholz et du président du Conseil européen Charles Michel, une rencontre prévue de longue date qui n’a pas été annulée.

L’afflux de réfugiés se poursuit

En attendant, l’afflux sur le sol arménien de réfugiés du Nagorny Karabakh se poursuit, avec d’immenses embouteillages sur l’unique route reliant sa « capitale » Stepanakert à l’Arménie.

Des centaines de véhicules avec des familles empilant leurs affaires sur le toit se pressaient au dernier poste de contrôle azerbaïdjanais avant d’entrer en territoire arménien via le corridor de Latchine, mardi matin.

L’Azerbaïdjan s’est engagé à permettre aux rebelles qui rendraient leurs armes d’aller en Arménie. Beaucoup craignent que les Arméniens ne fuient massivement le Nagorny Karabakh, au moment où les forces azerbaïdjanaises resserrent leur emprise. Car outre l’angoisse qui règne parmi les quelque 120.000 habitants de la région, la situation humanitaire y demeure très tendue.

Plus de 13.000 réfugiés fuyant le Nagorny Karabakh sont arrivés en Arménie, a indiqué le gouvernement arménien, près d’une semaine après le lancement d’une offensive azerbaïdjanaise et la capitulation des séparatistes dans cette enclave disputée. « Le gouvernement fournit un hébergement à tous ceux qui n’ont pas d’endroit où vivre », ont indiqué les autorités arméniennes dans un communiqué, précisant que l’enregistrement des réfugiés se poursuivait.