Nagorny Karabakh: l’UE appelle l’Azerbaïdjan à cesser son opération militaire

Alors que l’Azerbaïdjan a annoncé avoir lancé des « opérations antiterroristes » dans le Nagorny Karabakh, la communauté internationale réagit et appelle à la désescalade.

L’Union européenne condamne l’escalade militaire le long de la ligne de contact et déplore les pertes en vies humaines causées par cette escalade. « Nous appelons à la cessation immédiate des hostilités et demandons à l’Azerbaïdjan d’arrêter les activités militaires actuelles », a exhorté le Haut Représentant Josep Borrell, dans un communiqué. Le chef de la diplomatie européenne invite à reprendre d’urgence le dialogue entre Bakou et les Arméniens du Karabakh. « Cette escalade militaire ne doit pas servir de prétexte pour forcer l’exode de la population locale. »

De son côté, le président du Conseil européen Charles Michel, qui s’est personnellement impliqué dans les tentatives de résolution de ce conflit, a jugé les informations de ce mardi « désastreuses ». Il appelle lui aussi l’Azerbaïdjan à cesser ses actions militaires pour permettre un véritable dialogue.

Bakou veut le retrait total et inconditionnel des Arméniens

La Russie a, quant à elle, appelé l’Azerbaïdjan et l’Arménie à « mettre fin à l’effusion de sang » au Nagorny Karabakh et à retourner à « un règlement pacifique ». « Toutes les étapes d’une solution pacifique sont énoncées dans les accords signés en 2020 et 2022« , a-t-elle déclaré la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova.

L’Azerbaïdjan a lancé mardi une opération militaire au Nagorny Karabakh, trois ans après la précédente guerre, demandant le retrait « total et inconditionnel » de son adversaire arménien de cette région disputée depuis des décennies avec l’Arménie, condition sine qua non pour « parvenir à la paix ». Les tensions vont croissantes depuis des mois autour de ce territoire sécessionniste d’Azerbaïdjan à majorité arménienne, qui a déjà été au cœur de deux guerres entre Erevan et Bakou, dont la dernière avait duré six semaines il y a trois ans.

L’Arménie dénonce, l' »agression à grande échelle » lancée par l’Azerbaïdjan dans l’enclave disputée du Nagorny Karabakh, estimant que le but de Bakou était de procéder au « nettoyage ethnique » de ce territoire séparatiste majoritairement peuplé d’Arméniens.

Elle a également assuré ne pas avoir de forces armées déployées dans cette région, sous-entendant que seuls ses alliés séparatistes se trouvaient sur place pour faire face aux « opérations antiterroristes » lancées par l’Azerbaïdjan. « Le ministère de la Défense de l’Arménie a déclaré à plusieurs reprises, et déclare à nouveau, que l’Arménie n’a pas d’armée au Nagorny Karabakh », a indiqué le ministère dans un communiqué sur Telegram.

En guerre depuis 1990

Le Nagorny Karabakh, théâtre de deux guerres entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, au début des années 1990 puis à l’automne 2020, est l’une des régions les plus minées d’ex-URSS. Des explosions y font régulièrement des victimes.

Cette région montagneuse à majorité arménienne située en Azerbaïdjan a proclamé son indépendance de Bakou à la désintégration de l’URSS, avec le soutien d’Erevan, entraînant un conflit armé remporté par les séparatistes. Mais 30 ans plus tard, à l’automne 2020, les forces armées azerbaïdjanaises ont pris leur revanche et reconquis d’importants territoires dans et autour de la région.

Cette guerre s’était achevée après une médiation de Vladimir Poutine et le déploiement d’une mission de maintien de la paix russe. Mais la trêve a toujours été fragile et émaillée d’incidents armés.

Ces nouveaux incidents interviennent alors qu’Erevan accuse Bakou, qui dément, de causer une crise humanitaire au Nagorny Karabakh en bloquant depuis fin 2022 le corridor de Latchine, seule route entre l’Arménie à l’enclave montagneuse. L’Arménie reproche aussi à la Russie son inaction. Bakou, fort du soutien de la Turquie et de sa manne pétrolière, a bâti une armée bien plus puissante que celle de son voisin arménien.