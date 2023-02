Yémen : l’ONU a besoin de 4 milliards de dollars

L’Organisation des Nations Unies a besoin de 4 milliards de dollars pour aider 17 millions de personnes dans le pays, ravagé par la guerre qui sévit depuis 2015.

L’ONU a besoin de 4,3 milliards de dollars cette année pour venir en aide à des millions de personnes dans un Yémen ravagé par la guerre. Une conférence de donateurs se tiendra lundi à Genève pour tenter de lever les fonds.

Les organisations d’aide humanitaire ont besoin de cet argent pour venir en aide à 17,3 millions de personnes au Yémen, où la guerre a déjà fait des centaines de milliers de morts depuis 2015. Cette guerre a aussi plongé le pays le plus pauvre de la péninsule arabique dans l’une des plus graves crises humanitaires au monde.

La crise climatique ajoute encore à la gravité de la situation. Au total, ce sont les deux tiers de la population du pays -plus de 21 millions de personnes- qui auront besoin d’une forme d’assistance cette année.

En 2022, l’ONU a obtenu plus de 2,2 milliards de dollars, permettant d’assister près de 11 millions de personnes à travers le pays chaque mois, avec de la nourriture, mais aussi de quoi s’abriter ou encore l’éducation.

Vers la fin de l’année dernière les statistiques ont montré des progrès (le nombre de personnes en situation de famine passant de 161.000 à zéro, selon l’ONU). Les belligérants s’étaient accordé sur une trêve qui a couru d’avril à octobre l’année dernière.

« Mais ce progrès reste extrêmement fragile et pourrait rapidement s’inverser », met en garde l’ONU, si l’argent venait à manquer. « Bien qu’il soit essentiel de maintenir des activités vitales », rappelle l’organisation, il faut aussi « des investissements durables et à grande échelle pour reconstruire et restaurer le Yémen ».