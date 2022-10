L’Iran attend le déblocage de 7 milliards de dollars, partie de ses fonds gelés

L’Iran attend le déblocage de sept milliards de dollars de ses fonds gelés à l’étranger, a annoncé dimanche un média officiel, après qu’un Américano-iranien détenu par Téhéran a été autorisé à quitter le pays.

« Avec la finalisation des négociations entre l’Iran et les États-Unis pour libérer les prisonniers des deux pays, sept milliards de dollars des ressources bloquées de l’Iran seront libérés », a indiqué l’agence officielle Irna.

Cette déclaration intervient après que l’Onu a annoncé samedi que Baquer Namazi, un Américano-iranien de 85 ans, détenu ou interdit de quitter l’Iran depuis février 2016, a été autorisé à partir. Son fils détenu depuis sept ans a lui été libéré et se trouve « à la maison avec ses parents à Téhéran », a indiqué son avocat.

GREAT NEWS received from #Iran just now: @FreeTheNamazis: Baquer Namazi is FREE to leave the country and Siamak was granted a one week furlough which will hopefully be final.

