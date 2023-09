Libye: l’UE achemine de l’aide d’urgence

Les aides européennes arrivent en Libye. L’Union européenne fait parvenir par le biais de son mécanisme de protection civile afin de venir en aide à la Libye, frappée par des inondations meurtrières.

L’Union européenne achemine, par le biais de son mécanisme de protection civile, de l’aide pour soutenir les opérations d’urgence en Libye, frappée par des inondations meurtrières, a annoncé mercredi le commissaire en charge de la gestion de crise, Janez Lenarcic, sur le réseau X (ex-Twitter).

We are channeling assistance to #Libya through #EUCivilProtectionMechanism to help support emergency operations on the ground.



I thank EU Member States – 🇩🇪, 🇹🇩, 🇫🇮 – that already offered shelter, generators, food and other vital items needed to help the affected people. pic.twitter.com/z4qWSLPT01