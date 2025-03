La Belgique évacue 24 personnes de la bande de Gaza

Vingt-quatre ressortissants belges et ayants droits ont pu quitter la bande de Gaza mercredi avant de prendre un vol pour Bruxelles depuis la Jordanie ce jeudi.

La Belgique évacue ce jeudi 24 personnes en provenance de la bande de Gaza, ont confirmé les Affaires étrangères en matinée. Ces personnes sont, selon la VRT, essentiellement des femmes et des enfants dont des membres de la famille résident en Belgique. Le groupe est actuellement en route vers la Belgique, avec un vol qui a décollé de Jordanie.

Il s’agit de « vingt-quatre ressortissants belges et ayants droit« , selon un communiqué du ministre des Affaires étrangères Maxime Prévot. Soit des personnes ayant éventuellement la double nationalité, palestinienne et belge, soit des personnes qui ont un statut reconnu par la Belgique ou ont des proches membres de leur famille qui y résident légalement.

Il a fallu des contacts diplomatiques avec Israël, et notamment son ministre des Affaires étrangères Gideon Sa’ar, pour organiser le passage de ces personnes par le poste-frontière de Kerem Shalom, point de passage contrôlé par l’armée israélienne et qui se trouve à l’intersection des territoires palestinien, égyptien et israélien. Le groupe a pu quitter la bande de Gaza par cet endroit mercredi, et a poursuivi par la route jusqu’en Jordanie. Il y a décollé ce jeudi, en direction de Bruxelles.

Les Affaires étrangères ne donnent aucun détail sur l’identité des personnes évacuées.

Selon le communiqué du ministre des Affaires étrangères, il y a encore « quelque 500 ressortissants belges et ayants droit bloqués à Gaza ».