Israël: l’armée annonce avoir intercepté 25 roquettes tirées du Liban

Trente-quatre roquettes ont été tirées à partir du Liban vers Israël, sur lesquelles 25 ont été interceptées par la défense antiaérienne et au moins cinq sont tombées sur le sol israélien, selon un communiqué de l’armée israélienne.

L’endroit ou sont tombées les roquettes fait « l’objet d’un examen » ajoute l’armée, précisant simplement que ces « statistiques ne sont pas définitives ».

Plus tôt jeudi, le mouvement islamiste armé pro-iranien du Liban, le Hezbollah, avait averti qu’il soutiendrait « toutes les mesures » que les groupes palestiniens pourraient prendre contre Israël après les affrontements qui ont secoué la mosquée Al-Aqsa, troisième lieu saint de l’islam.

« Le Hezbollah dénonce avec force l’assaut mené par les forces d’occupation israéliennes contre l’esplanade de la mosquée Al-Aqsa et ses agressions contre les fidèles », a déclaré le Hezbollah dans un communiqué.

« Le Hezbollah proclame son entière solidarité avec le peuple palestinien et les mouvements de résistance (à Israël, ndlr), et s’engage à les soutenir dans toutes les mesures qu’ils prendront pour protéger les fidèles et la mosquée Al-Aqsa et pour dissuader l’ennemi de poursuivre ses agressions », a-t-il ajouté.

Le Hezbollah, bête noire d’Israël, entretient de bonnes relations avec le mouvement palestinien Hamas, au pouvoir à Gaza, et avec le Jihad islamique palestinien.

Son secrétaire général Hassan Nasrallah a reçu en mars des responsables des deux formations.

Deux roquettes ont été tirées mercredi soir depuis la bande de Gaza vers le territoire israélien, après des tirs similaires la nuit précédente auxquels Israël avait répliqué avec des frappes, sur fond de violences dans la mosquée Al-Aqsa.

En 2006, la dernière grande confrontation entre Israël et le Hezbollah avait fait plus de 1.200 morts côté libanais, en majorité des civils, et 160 côté israélien, pour la plupart des militaires.

La Finul appelle à la retenue après un échange de tirs entre le Liban et Israël

La Force intérimaire des Nations unies (Finul), déployée dans le sud du Liban pour faire tampon entre ce pays et Israël, a appelé à la retenue après un échange de tirs « extrêmement sérieux » entre le Liban et Israël.

« La situation actuelle est extrêmement sérieuse. La Finul appelle à la retenue et à éviter une escalade supplémentaire », a déclaré la Force de l’ONU dans un communiqué, après que des roquettes ont été tirées depuis le sud du Liban et auxquelles Israël a répondu en bombardant ce secteur.