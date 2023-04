Monténégro: le vétéran Djukanovic perd la présidentielle après trois décennies au pouvoir

Milo Djukanovic, candidat du Parti démocratique des socialistes (DPS), cède les rènes du pouvoir après trois décennies de règne dans le pays des Balkans.

La scène politique du Monténégro a été bouleversée dimanche soir par la défaite à la présidentielle du vétéran Milo Djukanovic, candidat du Parti démocratique des socialistes (DPS), après trois décennies de règne dans le pays des Balkans, face au nouveau venu Jakov Milatovic.

« Avec tous les citoyens du Monténégro, nous avons dit ce soir un non crucial à la criminalité et à la corruption », s’est félicité Jakov Milatovic, un économiste pro-européen de 36 ans. « C’est la soirée que nous avions attendue pendant plus de trente ans. Que cette victoire nous porte bonheur à tous ! », a-t-il poursuivi devant ses partisans en liesse. « Nous allons arrimer le Monténégro à l’Union européenne au cours des cinq prochaines années », a-t-il promis. M. Milatovic a obtenu 60% des voix contre 40% à son rival. Les résultats officiels sont attendus plus tard dans la semaine.

Au premier tour, deux semaines plus tôt, Milo Djukanovic avait recueilli 35,4% des voix contre 28,9% pour Jakov Milatovic. Le président sortant Milo Djukanovic, 61 ans, a reconnu sa défaite. « Le Monténégro a choisi. Je respecte ce choix. Je félicite Jakov Milatovic », a-t-il dit.

Au Monténégro, le président a essentiellement un rôle de représentation et le Premier ministre détient les principaux leviers du pouvoir. Des élections législatives anticipées sont prévues le 11 juin après des mois de blocage. Le gouvernement actuel a été renversé par une motion de censure en août 2022 mais continue de gérer les affaires courantes.