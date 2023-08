Migration: le nombre de migrants arrivant en Italie par bateau a doublé depuis 2022

Plus de 100.000 personnes sont arrivées par bateau en Italie depuis le début de l’année 2023, soit plus du double par rapport à l’an dernier à la même période, selon les derniers chiffres du ministère italien de l’Intérieur.

Entre le 1er janvier 2023 et ce mardi, le compteur s’élevait à 100.938 migrants ayant atteint la Botte par la mer. En 2022, au cours de la même période, 48.295 personnes avaient été dénombrées.

Cette année, de nombreux mineurs non accompagnés figuraient également parmi les migrants : 10.290 pour être exact, un record depuis 2017. Nombreux sont ceux qui bravent les dangers de la traversée de la Méditerranée pour atteindre l’Italie, et donc l’Union européenne.

Les migrants arrivés cette année venaient principalement de Guinée, de Côte d’Ivoire, d’Égypte et de Tunisie. Le gouvernement italien a déclaré en avril l’état d’urgence pour tenter de faire face au nombre grandissant de migrants arrivés sur son territoire via la mer Méditerranée. Selon l’Organisation internationale des migrations (OIM), 2.096 personnes ont disparu depuis janvier sur la route migratoire la plus meurtrière au monde.