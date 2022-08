Meron Elias : «Le Kenya reste un pays démocratique» (entretien)

Pour Meron Elias, chercheuse à l’International Crisis Group, basée à Nairobi, le pays a renforcé les institutions les plus importantes comme la justice et la commission électorale.



Ce n’est pas toujours le cas mais on garde tous en mémoire ce qui s’est passé en 2007. A l’époque, le gagnant des élections était celui qui raflait tout, et cela rendait le processus assez tendu et parfois violent. Depuis, le Kenya a fait beaucoup de chemin, nous ne sommes plus dans le même environnement, assure Meron Elias. Le Kenya reste un pays démocratique où on ne peut pas s’accrocher impunément au pouvoir. En 2017, l’annulation des élections a démontré que les autorités judiciaires n’ont pas peur de déplaire au président et au vice-président.

Comment a-t-on tiré les leçons des violences de 2007?

Meron Elias : La nouvelle Constitution de 2010 est hyperprogressiste à l’échelle de l’Afrique. Le Kenya a fait un gros effort pour renforcer les institutions les plus importantes comme la justice et la commission électorale. Le pouvoir est moins centralisé et, dans le même temps, les comtés sont davantage responsabilisés, sur plusieurs fronts. Les gens écartés du pouvoir central peuvent retrouver d’autres mandats et les citoyens ont conscience que si des projets ne sont pas réalisés, c’est aussi imputable au gouverneur local.

Pour quelle raison Uhuru Kenyatta s’est-il rapproché de son ancien opposant, qui avait contesté sa victoire en 2017?

Après le recours de Raila Odinga auprès de la Cour suprême, Uhuru Kenyatta a estimé qu’il devait faire la paix avec son rival afin d’éviter que le pays reste trop divisé. J’observe aussi que le président sortant peut travailler plus facilement avec Raila Odinga qu’avec William Ruto qui est jeune, dynamique, indépendant. Ruto est trop ambitieux pour eux. Il est hyperdynamique et peut aligner six ou sept meetings de campagne à la suite dans la même journée. La protection des intérêts économiques joue aussi.

Quels seront les thèmes principaux des élections?

Avant tout la morosité économique sur fond de crise sanitaire. Au cours des trois dernières années, le coût de la vie a beaucoup augmenté. On aurait pu espérer que le gouvernement vienne à l’aide, mais avec la pandémie et la guerre en Ukraine, qui a fait grimper le prix du pétrole et du pain, c’est compliqué. Et difficilement compréhensible pour les citoyens qui voient pousser partout des projets d’infrastructure, soupçonnés à tort ou à raison d’être entachés de fraude et de corruption.