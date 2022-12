L’Ukraine au centre d’une rencontre entre Xi Jinping et Charles Michel 

Lors d’une rencontre avec le président du Conseil européen Charles Michel, le président chinois Xi Jinping a évoqué les efforts nécessaires pour mettre un terme à la guerre en Ukraine. « Résoudre la crise ukrainienne par des moyens politiques est dans l’intérêt de l’Europe et de tous les pays d’Eurasie », a-t-il déclaré au terme d’une réunion à Pékin, rapporte jeudi la télévision publique chinoise China Central Television.

Il est désormais important d’éviter « l’escalade et la propagation » du conflit et de promouvoir les pourparlers de paix, a ajouté le président chinois.

De son côté, Charles Michel a souligné que l’UE compte sur la Chine pour appeler la Russie, par l’intermédiaire du Conseil de sécurité de l’ONU, à respecter la Charte internationale des droits de l’homme et pour qu’elle participe aux efforts permettant de mettre fin à l’occupation de l’Ukraine. Les deux dirigeants ont également exprimé leurs inquiétudes face à la menace nucléaire.

Outre l’Ukraine, ces derniers ont également parlé de la situation en Asie et particulièrement à Taïwan. Charles Michel a répété que l’UE soutenait la politique d’une Chine unique, impliquant que Taïwan, tout comme Hongkong, ne pourront jamais être considérés comme des États indépendants.

Le président du Conseil européen est enfin revenu sur les droits humains et les libertés fondamentales qui sont « universels » à l’heure où les protestations contre la politique zéro covid se multiplient en Chine. À ce propos, les deux responsables se sont bornés à « échanger sur le covid et les expériences en la matière de la Chine et de l’Europe, en ce compris les mesures prises et les réactions de la société ».

Selon le porte-parole de Charles Michel, la rencontre entre les deux hommes a duré environ 3 heures et a été un « dialogue ouvert et sincère ». Il n’y avait pas eu de réunion de haut niveau entre l’Union européenne et la Chine depuis le début de la pandémie de coronavirus en 2020.