Los Angeles accuse une entreprise énergétique d’avoir causé les feux mortels de janvier

Le comté de Los Angeles a entamé des poursuites contre la société Southern California Edison and Edison International’s, qu’il accuse d’être à l’origine des incendies mortels qui ont ravagé la région en janvier dernier.

Le comté de Los Angeles a entamé des poursuites en justice, mercredi, contre une entreprise énergétique pour les dégâts causés par le terrible feu de forêts Eaton qui a détruit des quartiers entiers de la ville californienne en janvier.

Les poursuites avancent que les équipements de la société Southern California Edison and Edison International’s (SCE) ont « causé des feux mortels, obligeant le comté à engager des frais considérables pour lutter contre l’incendie et ses conséquences », selon un communiqué du comté de Los Angeles. L’incendie a été finalement éteint après avoir brûlé sur plus de 56 km2 près de Pasadena et Altadena en début d’année.

Pas moins de 17 personnes ont perdu la vie et environ 9.400 bâtiments sont partis en fumée.

Défaillance sur une ligne de transmission

Dans la plainte, le comté fait référence à des témoins, des photos et vidéos de caméras de surveillance qui mettent en cause une ligne de transmission électrique dans le canyon Eaton, où le feu aurait pris. La SCE a informé la Commission des infrastructures publiques (California Public Utilities Commission (CPUC)) d’une « défaillance » sur sa ligne de transmission à peu près au moment où l’incendie s’est déclaré le 7 janvier, selon la plainte. L’autorité locale a déclaré que l’incendie et ses conséquences devraient lui coûter « au moins des centaines de millions de dollars ».

Un autre incendie, baptisé Palisades en référence au quartier ouest de Los Angeles, a aussi fait rage au même moment. Les deux fronts de flammes ont ensemble détruit plus de 16.200 bâtiments, selon des estimations officielles, et tué 29 personnes. Les pompiers ont lutté contre ces feux de forêts durant des semaines, alors que des vents forts, typiques de cette saison en Californie, nourrissaient les brasiers et leur compliquaient considérablement la tâche.