L’ONU inquiète après que plus de 300 Nicaraguayens ont été déchus de leur nationalité

L’ONU a fait part vendredi de sa profonde inquiétude après que plus de 300 dissidents ont été récemment déchus de leur nationalité au Nicaragua, avertissant que cela était contraire au droit international.

Les récentes réformes législatives au Nicaragua permettant la déchéance de nationalité pour des motifs arbitraires vont à l’encontre des obligations du Nicaragua en vertu du droit international et régional des droits de l’homme », a estimé dans un communiqué le HCR, l’agence des Nations Unies pour les réfugiés. « Le droit international interdit la privation arbitraire de nationalité, y compris pour des motifs raciaux, ethniques, religieux ou politiques », a-t-il ajouté.

Mercredi, un tribunal de ce pays d’Amérique centrale a qualifié 94 personnalités de l’opposition vivant en exil, dont l’écrivain et ancien vice-président Sergio Ramirez, de « traîtres à la Nation » et les a déchues de leur nationalité. En dehors de l’ancien vice-président du Nicaragua Sergio Ramirez, une figure de l’opposition au régime du président nicaraguayen Daniel Ortega, qui vit en exil en Espagne, cette mesure judiciaire concerne en particulier l’évêque catholique Silvio José Baez, les ex-guérilleros sandinistes Luis Carrion et Monica Baltodan, l’écrivain Gioconda Belli et la militante des droits de l’homme Vilma Nuñez. La liste des personnes sanctionnées comprend en outre des responsables politiques de différentes formations d’opposition, d’anciens fonctionnaires et des journalistes.

Madrid a, dans la foulée, vendredi offrir la nationalité espagnole à ces 94 membres de l’opposition nicaraguayenne en exil, une semaine après avoir fait cette même proposition à 222 prisonniers politiques libérés puis expulsés vers les États-Unis. Dans son message diffusé vendredi, le ministère des Affaires étrangères précise qu’il étendra son offre de nationalité à « tout citoyen nicaraguayen qui pourrait se retrouver apatride à l’avenir en raison des décisions du gouvernement de Daniel Ortega ».

La semaine dernière, le gouvernement nicaraguayen avait libéré et expulsé dans la foulée vers les États-Unis 222 prisonniers également déchus de leur nationalité et de leurs droits civiques. Daniel Ortega, un ex-guérillero sandiniste âgé de 76 ans, avait mené l’insurrection qui a fait chuter le dictateur Anastasio Somoza et l’avait remplacé à la tête du pays en 1979. Défait aux élections de 1990, il est revenu au pouvoir en 2007 et a pris le contrôle de toutes les structures du gouvernement.

Depuis que des manifestations de rue de grande ampleur ont éclaté contre son régime en 2018, le président nicaraguayen a fait emprisonner toutes les principales personnalités de l’opposition.

« L’exercice des droits fondamentaux, y compris de la liberté d’expression, de la liberté de réunion ou d’autres droits associés aux opinions politiques d’une personne, ne peut jamais justifier la privation de nationalité« , a souligné le HCR dans son communiqué. Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, avait lui aussi exprimé, jeudi, son inquiétude face aux récentes mesures prises par le Nicaragua pour retirer aux dissidents leur citoyenneté.