Guerre en Ukraine Direct Suivez les dernières informations sur la guerre en direct. Zelensky dans un port pour superviser un premier chargement de céréales Dernière mise à jour aujourd'hui, 14:39

This handout picture taken and released by Ukrainian Presidential Press Service on July 29, 2022 shows the President Volodymyr Zelensky and the Minister of Infrastructure Oleksander Kubrakov (R) listening to officials during a visit to Black Sea port of Chornomorsk. - Ukraine President Volodymyr Zelensky visits the southern port of Chornomorsk ahead of the first anticipated export of grain under a deal with Russia. (Photo by UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / Ukrainian Presidential Press Service " - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS