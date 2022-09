Guerre en Ukraine Direct Suivez les dernières informations sur la guerre en direct. Xi à Poutine: la Chine prête à jouer son rôle de « grande puissance » avec la Russie Dernière mise à jour aujourd'hui, 17:51

Russian President Vladimir Putin attends a meeting with his Iranian counterpart on the sidelines of the Shanghai Cooperation Organisation (SCO) leaders' summit in Samarkand on September 15, 2022. (Photo by Alexandr Demyanchuk / SPUTNIK / AFP)