Guerre en Ukraine Direct Suivez les dernières informations sur la guerre en direct. Ukraine: un missile frappe un centre commercial « très fréquenté », des morts et des blessés Dernière mise à jour aujourd'hui, 17:05

TOPSHOT - A Ukrainian deminer examines a crater caused by missile strikes which struck the yard of a school in a residential area of Kharkiv on June 27,2022, amid the Russian invasion of Ukraine. - Ukrainian President Volodymyr Zelensky urged on June 27, 2022 world powers to do their utmost to help end Russia's invasion by the end of the year, as G7 leaders planned new sanctions and vowed to support Ukraine "as long as it takes". (Photo by SERGEY BOBOK / AFP) (Photo by SERGEY BOBOK/AFP via Getty Images)