Guerre en Ukraine Direct Suivez les dernières informations sur la guerre en direct. Kiev bombarde des positions russes dans la région de Kherson Dernière mise à jour aujourd'hui, 13:51

A Ukrainian law enforcement officer takes part in special tactical training exercises held by police, the National Guard and security services at the Kalanchak training ground in the Kherson region, Ukraine, February 12, 2022. REUTERS/Irakli Gedenidze © Reuters