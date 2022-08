Guerre en Ukraine Direct Suivez les dernières informations sur la guerre en direct. Guerre en Ukraine: 42 pays demandent le départ des troupes russes de la centrale de Zaporijjia Dernière mise à jour aujourd'hui, 20:46

A Russian military truck drives past an unexploded munition during Ukraine-Russia conflict in the Russia-controlled village of Chornobaivka, Ukraine July 26, 2022. REUTERS/Alexander Ermochenko