Guerre en Ukraine Direct Suivez les dernières informations sur la guerre en direct. Candidature de l’Ukraine à l’UE: « consensus total » des 27 avant un sommet crucial Dernière mise à jour aujourd'hui, 16:39

European Commission President Ursula von der Leyen during a news conference about the possible enlargement of the European Union, in Brussels, Belgium June 17, 2022. The European Commission recommended granting the Ukraine the status of candidate to the European Union. Photo by Monasse T/ANDBZ/ABACAPRESS.COM