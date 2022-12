Guerre en Ukraine Direct Suivez les dernières informations sur la guerre en direct. Biden réaffirme à Zelensky son soutien à l’Ukraine Dernière mise à jour aujourd'hui, 06:48

US President Joe Biden speaks before receiving a booster dose of the Covid-19 vaccine targeting the Omicron BA.4/BA.5 subvariants in the Eisenhower Executive Office Building in Washington, DC, US, on Tuesday, Oct. 25, 2022. The White House is asking businesses to help employees get updated coronavirus vaccines by hosting on-site clinics and will initiate a new program providing some Americans with free home delivery of Covid-19 treatments before an expected surge of the virus this fall. Photo by Al Drago/Pool/ABACAPRESS.COM