Guerre en Ukraine Direct Suivez les dernières informations sur la guerre en direct. Au moins six morts dans un bombardement à Donetsk, selon la Russie Dernière mise à jour aujourd'hui, 14:49

RUSSIA, DONETSK - DECEMBER 6, 2022: Firefighters battle a fire at a market after shelling of Voroshilovsky and Kiyevsky neighbourhoods from Grad multiple rocket launchers by the Ukrainian Armed Forces. Valentin Sprinchak/TASS/Sipa USA