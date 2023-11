Guerre Israël-Hamas Direct Suivez les dernières informations sur le conflit israélo-palestinien en direct. L’armée israélienne annonce avoir achevé « l’encerclement de la ville de Gaza » Dernière mise à jour aujourd'hui, 21:53

KHAN YUNIS, GAZA - OCTOBER 26: A view of the area in the city of Khan Yunis, Gaza where some buildings collapsed or heavily damaged in Israeli airstrikes on October 26, 2023. Civilians tried to save victims of the attacks trapped under rubble. (Photo by Mustafa Hassona/Anadolu via Getty Images)