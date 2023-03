L’invasion russe n’a pas pesé sur le commerce entre la Belgique et la Russie

Un an après l’invasion russe de l’Ukraine et malgré les sanctions, le commerce entre la Belgique et la Russie n’a pas diminué, même sans tenir compte de la flambée des prix du gaz, ressort-il de chiffres pour l’année 2022 de l’Agence pour le commerce extérieur, relayés vendredi par le journal De Morgen.

L’an dernier, les entreprises belges ont exporté pour 3,6 milliards d’euros vers la Russie. Dans l’autre sens, les importations en provenance de Russie ont atteint 12,8 milliards d’euros. La valeur de ces importations a connu une hausse record (+64,7%), en lien avec la forte envolée des prix du gaz.

Mais même en ne tenant pas compte du pétrole et du gaz, les importations en provenance de Russie restent élevées. Elles étaient certes en baisse d’un demi-milliard d’euros par rapport à 2021, mais en hausse par rapport à l’année covid 2020 et égales à celles de l’année 2019.

Les exportations belges vers la Russie ont légèrement reculé en 2022 mais les trois secteurs les plus importants ont connu une bonne année. Notamment les exportations liées au secteur de la biochimie, principalement les médicaments et vaccins, qui sont même en croissance de 22%.