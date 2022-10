L’inflation en Turquie franchit un nouveau cap: 83,45 % en septembre

83,4% au mois de septembre, l’inflation en Turquie atteint des niveaux records, conséquence de l’effondrement continu de la livre turque.

L’inflation en Turquie a franchi un nouveau cap à 83,4 % sur un an au mois de septembre, après avoir dépassé les 80,21% en août, selon les données officielles publiées lundi. Cette forte hausse des prix à la consommation est la conséquence de l’effondrement continu de la livre turque et d’une nouvelle baisse du taux directeur, de 13 à 12%, annoncée la semaine dernière par la Banque centrale.

La monnaie turque, qui a perdu plus de la moitié de sa valeur depuis le début de l’année, s’échangeait lundi matin à 18,56 livres turques pour une dollar.

Difficilement soutenable

Le Groupe de recherche sur l’inflation (Enag), composé d’économistes turcs indépendants qui conduisent leurs propres estimations, affirme pour sa part lundi que l’inflation a dépassé les 186% sur un an, selon ses propres calculs, avec une hausse de 5,30 % en septembre. La hausse des prix à la consommation est un sujet brûlant en Turquie, à moins de neuf mois de la prochaine élection présidentielle.

Pour beaucoup de Turcs, les hausses de prix deviennent difficilement soutenables: 48% des salariés perçoivent le salaire minimum, qui s’élève à 5.500 livres turques, soit moins de 330 dollars.

Le président Erdogan, qui dit privilégier la croissance et les exportations à la stabilité des prix, promet régulièrement que la Turquie « surmontera » le problème de l’inflation après le Nouvel an. Mais s’exprimant devant un forum économique la semaine dernière, le chef de l’Etat a lancé que « son ennemi, c’est les taux d’intérêt » et a promis de les abaisser encore.